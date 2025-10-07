La opinión secreta del Departamento de Justicia sobre los cárteles que podría justificar una acción militar en Venezuela

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la lista secreta va más allá de los cárteles públicamente designados como “terroristas” por el presidente; es decir, incluye a grupos que no han sido tratados anteriormente con esa categoría.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Cabe recordar que en febrero de este año, Trump designó como terroristas a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, a la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS13) y a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

La cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, donde nació el Tren de Aragua. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

Mientras que el pasado mes de setiembre entraron en esta lista las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos.

La lógica jurídica detrás de la opinión clasificada del Departamento de Justicia argumenta que esos grupos pueden representar una “amenaza inminente” para ciudadanos estadounidenses, lo que justificaría el uso de fuerza letal.

Así, el Departamento de Justicia remarca que el presidente tiene poder para permitir que narcotraficantes designados como combatientes enemigos (terroristas) sean ejecutados de manera sumaria sin revisión legal.

CNN precisó que históricamente, los involucrados en narcotráfico han sido considerados criminales con derechos al debido proceso. Normalmente, la Guardia Costera ha interceptado sus embarcaciones cargadas de droga y ha arrestando a sus ocupantes.

Pero ahora, según los videos divulgados por la propia administración Trump, las embarcaciones de los presuntos narcotraficantes son bombardeadas.

“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas hacia EE.UU., la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo un exabogado del Pentágono que fue citado en el documento del Departamento de Justicia al que tuvo acceso CNN.

La cadena de noticias sostuvo que la campaña intensificada de la administración Trump contra los cárteles también incluye la ampliación de las autoridades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región.

Maduro y el Cártel de los Soles

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. (Departamento de Estado).

Desde agosto Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en aguas internacionales del sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, para combatir el narcotráfico. Además, ha confirmado el envío a Puerto Rico de 10 aviones caza F-35.

Para Venezuela, se trata de un asedio con el que se busca forzar la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Trump no ha hablado abiertamente de un cambio de régimen en Venezuela.

Estados Unidos acusó formalmente de narcotráfico a Nicolás Maduro, y de liderar el llamado Cártel de los Soles, desde el 26 de marzo del 2020, durante la primera administración de Trump.

El líder chavista ha negado siempre las acusaciones.

La actual presión norteamericana sobre Maduro se inició el pasado 25 de julio, cuando Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista y reafirmó que el líder chavista es su cabecilla, junto con su cúpula militar y política.

Miembros del Ejército de Venezuela marchan durante un desfile militar por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

En esa sanción, Estados Unidos afirmó que el Cártel de los Soles brinda apoyo material a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

En agosto, el Departamento de Estado anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro se duplicó hasta los 50 millones de dólares.

Narcotraficante igual que terrorista

Un navío "narcoterrorista" procedente de Venezuela, que fue derribado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en aguas del Caribe, el 2 de septiembre de 2025. (Captura de video)

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que la combinación entre la doctrina de “ataques selectivos” del Departamento de Justicia y la retórica de Trump marcan un punto de inflexión, pues Estados Unidos estaría redefiniendo el uso de la fuerza en la región bajo la bandera antidrogas, pero en una línea jurídica y ética sumamente débil, con potenciales consecuencias graves América Latina.

Explicó que la política actual de Estados Unidos frente a los cárteles equivale, en la práctica, a ejecuciones sumarias de narcotraficantes.

“Se trata de una extensión discutible de esa norma que permite a Estados Unidos atacar a los terroristas islámicos. Entonces, la discusión es hasta qué punto un narcotraficante es lo mismo que un terrorista, en la medida en la que un narco no es que busque atentar contra Estados Unidos, sino que hace su negocio ilícito, que es un negocio letal, por supuesto, pero que no tiene un objetivo de atacar como tal a Estados Unidos”, indicó Belaunde.

Remarcó que la opinión clasificada del Departamento de Justicia que autoriza estos ataques no tiene independencia ni solidez técnica, ya que ese departamento actualmente está dominado por figuras leales a Donald Trump.

Advirtió que esas acciones podrían ser cuestionadas o incluso investigadas en el futuro por un Congreso o una administración distinta en Estados Unidos, debido a la ausencia de base jurídica y a las posibles violaciones del derecho internacional en las que se pueda estar incurriendo.

Belaunde afirmó que tanto el despliegue naval en el Caribe, como la opinión jurídica del departamento de Justicia, “parecen indicar que habrá una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela”.

Sostuvo que Washington podría intentar justificarla legalmente dicha acción alegando que el presidente electo Edmundo González Urrutia (a quien EE. UU. reconoce como legítimo) pidió la intervención, aunque Maduro sigue siendo quien ejerce el poder de facto. Esa sería —según el analista— la única cobertura posible en derecho internacional para una intervención militar en el país caribeño.

Finalmente, refirió que esta doctrina podría reabrir la era de las intervenciones estadounidenses en América Latina, aunque con un nuevo argumento: la guerra contra el narcotráfico.

Indicó que algunos gobiernos como el de Ecuador podrían apoyar esas acciones, por incapacidad para enfrentar a la criminalidad o por conveniencia política, mientras otros, como México, rechazarían tajantemente ese modelo.

VIDEO RECOMENDADO