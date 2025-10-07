La opinión secreta del Departamento de Justicia sobre los cárteles que podría justificar una acción militar en Venezuela

Escucha la noticia
La opinión secreta del Departamento de Justicia sobre los cárteles que podría justificar una acción militar en VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asesoría Legal, elaboró una opinión legal clasificada que sostiene que el presidente puede autorizar ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes. De esa manera, el Gobierno busca justificar legalmente las acciones ordenadas por el mandatario Donald Trump en el mar Caribe, donde la poderosa flota naval que ha deplegado ya entró en acción al menos cinco veces contra supuestos narcotraficantes, dejando 21 muertos. ¿Cómo podrían alcanzar a Venezuela, y a Nicolás Maduro, lo señalado en la opinión clasificada?