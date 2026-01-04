Rubio dice que hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo que era “prematuro en este momento” hablar de elecciones en Venezuela, en una entrevista concedida al canal NBC.

“ Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante ”, dijo.

“Nos importan las elecciones, nos importa la democracia (...) Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”, añadió.

Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, pasó el sábado de noche a ser presidenta interina por decisión del Tribunal Supremo venezolano.

“Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, alertó Rubio.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

La legalidad de la incursión es debatida intensamente en Estados Unidos, donde el Congreso tiene en principio la potestad de declarar la guerra.

Rubio invocó los poderes especiales de Trump para ordenar el cumplimiento de una orden de la justicia, puesto que Maduro estaba acusado formalmente de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York.

A juicio de Estados Unidos, Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela tras las polémicas elecciones de 2024, donde fue acusado de cometer fraude.

Se trata de “alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó” y a quien “le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”, justificó Rubio.

“Maduro es una persona horrible, pero no respondes a una ilegalidad con otra ilegalidad”, criticó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en entrevista con ABC.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)