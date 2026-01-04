Rubio dice que mayoría de oposición liderada por María Corina Machado no “está presente” en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este domingo la labor de la “fantástica” líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento “ya no está presente” en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.

“ María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato ”, dijo Rubio a NBC News.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que EE.UU. desea “un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia”, un día después de que Washington capturara en Caracas al venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los enviara a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Durante una rueda de prensa este sábado sobre la operación de captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que “sería muy difícil” para Machado presidir la nación suramericana tras la detención de Maduro, al considerar que la Premio Nobel de la Paz “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Rubio agregó hoy que se están enfocando en “lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses” en Venezuela, liderada por la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)

“Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial allí (en Venezuela). Tendrán que decidir ahora qué dirección quieren tomar, y esperamos que elijan una dirección diferente a la que eligió Nicolás Maduro. En última instancia, esperamos que esto conduzca a una transición integral en Venezuela”, añadió.

En otra entrevista este mismo domingo, el secretario de Estado dijo al canal CBS que Rodríguez “es alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro que rompía todos los acuerdos hechos con Washington.

VIDEO RECOMENDADO

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)