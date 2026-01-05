La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

La líder opositora venezolana agradeció al presidente de Estados Unidos, , por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de , durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

MIRA AQUÍ: Venezuela: se escuchan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas | VIDEOS

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría “más del 90 % de los votos” en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)
