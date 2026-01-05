La opositora María Corina Machado dice que Venezuela se convertirá en el “centro energético” de América

La líder de la oposición María Corina Machado afirmó el lunes que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” del continente americano, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

“ Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados ”, declaró la nobel de Paz en una entrevista en Fox News en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

Machado además dijo que planea regresar “lo antes posible” a Venezuela, aunque el presidente Donald Trump parece haberla apartado del proceso para una transición de gobierno.

Información en desarrollo...