La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado hace gestos mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY/AFP).
La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado hace gestos mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY/AFP).
/ PEDRO MATTEY
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
La opositora María Corina Machado dice que Venezuela se convertirá en el “centro energético” de América
Resumen de la noticia por IA
La opositora María Corina Machado dice que Venezuela se convertirá en el “centro energético” de América

La opositora María Corina Machado dice que Venezuela se convertirá en el “centro energético” de América

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder de la oposición María Corina Machado afirmó el lunes que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” del continente americano, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados”, declaró la nobel de Paz en una entrevista en Fox News en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

Machado además dijo que planea regresar “lo antes posible” a Venezuela, aunque el presidente Donald Trump parece haberla apartado del proceso para una transición de gobierno.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC