María Corina Machado: “Nadie tiene fe” en la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez

La líder opositora venezolana, María Corina Machado; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Federico PARRA / AFP)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Federico PARRA / AFP)
Por Agencia AFP

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, puso en duda este miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero.

