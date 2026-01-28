María Corina Machado pide una “transición real” en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

Escuchar
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que haya una “transición real” en Venezuela tras la cual no quede “un sector del régimen en el poder”.

