María Corina Machado pide una “transición real” en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que haya una “transición real” en Venezuela tras la cual no quede “un sector del régimen en el poder”.

Machado salió de la reunión asegurando que son “horas y días decisivos” para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como “una de las personas que mejor entiende el hemisferio”.

“ Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder ”, respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

Machado subrayó que su objetivo es que se “restituyan” las instituciones que garanticen “la justicia” y el “reencuentro de los venezolanos”, pero no la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump”, afirmó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles 28 de enero que espera contar "pronto" con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, durante una audiencia en el Senado en la que trazó un futuro cautamente optimista para el país caribeño después del derrocamiento de Nicolás Maduro. (AFP)

La líder opositora expresó ante Rubio su intención de regresar a Venezuela lo antes posible y afirmó que trabaja para lograrlo, aunque no descartó pasar previamente por otros países, un plan que, según señaló, cambia constantemente.

Consultada sobre las recientes declaraciones de Rodríguez, quien aseguró que ya no acepta órdenes del exterior, respondió que “no se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo”.

“Empezamos a ver cómo el aparato represivo comienza a debilitarse. ¿Es suficiente? No, desde luego, pero las señales son extraordinarias”, declaró.

Machado señaló que, aunque más de 300 personas han sido liberadas, más de 700 permanecen detenidas y se han registrado nuevos arrestos en lo que va de mes.

Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado tras participar en una audiencia en el Senado sobre la política de Trump hacia Venezuela, en la que dijo Estados Unidos no planea un ataque militar en el país, aunque no lo descarta si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

El secretario de Estado abrió la puerta además a que Machado participe en el proceso de transición, aunque recordó que “el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen”.

