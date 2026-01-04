Medios de EE.UU. no dieron información previa del ataque a Venezuela por pedido del Gobierno Trump

Los periódicos The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó este sábado el medio especializado Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de EE.UU., Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.

De acuerdo a Semafor, los dos rotativos mantuvieron una antigua política para no revelar información que ponga en peligro la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

En la rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago sobre el ataque en el que fue capturado el venezolano, Nicolás Maduro, tanto el mandatario estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacaron la precisión del operativo que no dejó ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses que lo ejecutaron.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)

El Congreso de EE.UU. no habría sido avisado con anticipación sobre el ataque en el que se capturó a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, lo que ha causado una oleada de críticas contra la Casa Blanca, en su mayoría de parte de los legisladores demócratas.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)