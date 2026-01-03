Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Trump sobre operación de captura a Maduro en Caracas: “Estaba oscuro y era peligroso”Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que durante la operación relámpago para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas todo “estaba oscuro y era peligroso”, pero celebró la valentía de las fuerzas estadounidenses que realizaron con éxito el operativo.
Noticia en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
TE PUEDE INTERESAR
- Guterres expresa “profunda alarma” por la “escalada de tensión en Venezuela”
- Trump dice que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela
- Trump dice que EE.UU. estaba listo para una “segunda oleada” de ataques, pero no hizo falta
- Trump: helicóptero de EE.UU. fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar
Contenido sugerido
Contenido GEC