El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump sobre operación de captura a Maduro en Caracas: “Estaba oscuro y era peligroso”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que durante la operación relámpago para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas todo “estaba oscuro y era peligroso”, pero celebró la valentía de las fuerzas estadounidenses que realizaron con éxito el operativo.

Noticia en desarrollo...

Francisco Sanz
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

