Fuerzas militares de EE.UU. permanecerán en el Caribe en “alto estado de alerta”

El amplio despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico permanecerá en la región “en alto estado de alerta” tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este sábado el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.
“Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área”, especificó Caine en una rueda de prensa para informar sobre la operación relámpago en la que fuerzas especiales sacaron de Caracas a Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Junto al presidente, Donald Trump, el general estadounidense elogió la capacidad de las tropas en el operativo de esta madrugada en la capital venezolana, que Washington ha bautizado como ‘Absolute Resolve’ (‘Resolución Absoluta’ en español).
“Lo que hemos presenciado hoy es una poderosa demostración de la fuerza conjunta de Estados Unidos”, advirtió Caine.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico desde Venezuela, Trump ordenó desde finales de agosto pasado un enorme despliegue militar en el Caribe. Bajo la operación ‘Lanza del Sur’, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 lanchas que acusas de transportar drogas y ha matado a al menos 110 de sus ocupantes.
Varios miembros de la Administración del republicano, entre ellos su jefa de Gabinete, Susie Wiles, ya habían insinuado que estas acciones tenían como objetivo un cambio de régimen y la salida de Maduro del poder, algo que Trump ha buscado desde su primer mandato.
