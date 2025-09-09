El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Fotos de Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro.
Agencia EFE

"Maduro tiene muchas decisiones que tomar", advierte el secretario de Guerra de Estados Unidos
El secretario de Guerra de Estados Unidos, , dijo que el líder chavista, , tiene “muchas decisiones que tomar”, durante una entrevista sobre las operaciones militares en el .

Maduro tiene decisiones que tomar (...) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos”, señaló Hegseth en una entrevista con la cadena Fox, que publicó un adelanto de la entrega que saldrá mañana.

Francisco Sanz
El secretario de Guerra agregó que “desde hace mucho tiempoEstados Unidos sabe que “Maduro está involucrado en el narcotráfico”, al ser cuestionado sobre la vigente recompensa que una corte de Nueva York mantiene por la entrega del líder venezolano.

La entrevista fue realizada durante la visita de Hegseth a los miles de militares estadounidenses desplegados en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, bajo la justificación de atacar al narcotráfico que proviene de este país.

Durante un discurso de Hegseth a los integrantes de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico el lunes, dijo que “se encuentran en primera línea” y les recordó que no están en un “ejercicio de entrenamiento” sino en una operación real.

Según el Pentágono, la operación en el Caribe sur incluye más de 15 buques de guerra, una decena de aeronaves y unos 7.000 efectivos, en lo que constituye una de las mayores movilizaciones navales de Estados Unidos en la región desde la década de 1980.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

