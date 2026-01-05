El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE.UU. el 17 de marzo
El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el presidente de Venezuela, , y su esposa, , ordenó este lunes que la segunda comparecencia de ambos se celebre el 17 de marzo, tras haber concluido ya la primera audiencia ante una corte estadounidense.

El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Francisco Sanz
La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.

de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.

La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan. Ambos fueron esposados y escoltados por agentes federales fuertemente armados en su traslado a la corte federal de Nueva York.

El pasado sábado, fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y para trasladarlos a Nueva York y que rindiesen cuentas antes la justicia del país.

El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

