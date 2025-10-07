El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado por los demócratas de querer una "guerra" y un "cambio de régimen" en Venezuela. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado por los demócratas de querer una "guerra" y un "cambio de régimen" en Venezuela. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Demócratas acusan a Trump de querer una “guerra” y un “cambio de régimen” en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Demócratas acusan a Trump de querer una “guerra” y un “cambio de régimen” en Venezuela

Demócratas acusan a Trump de querer una “guerra” y un “cambio de régimen” en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El acusó este martes al presidente de Estados Unidos, , y al secretario de Estado, , de buscar una “guerra” y querer un “cambio de régimen en tras su decisión de interrumpir los contactos diplomáticos con el país sudamericano.

Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución”, declaró la cuenta en la red X de los demócratas del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Estados Unidos alista una acción militar en Venezuela?: opinión secreta sobre los cárteles da unas pistas

Junto a ese mensaje, publicaron la noticia en exclusiva del diario The New York Times según la cual Trump habría ordenado cancelar los contactos diplomáticos con el Gobierno de Nicolás Maduro, encabezados hasta ahora por su enviado especial, Richard Grenell, ante la falta de relaciones diplomáticas formales, lo que abriría la puerta a una escalada militar con Venezuela.

Estados Unidos inició a finales de agosto un amplio despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, una operación fuertemente criticada por el Gobierno de Maduro, que la considera una amenaza y un posible preludio de un ataque contra Venezuela.

Durante las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas narcolanchas en el Caribe, causando la muerte de una veintena de personas. Trump justificó la operación al declarar que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles.

La Administración norteamericana acusa además a Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, una acusación que Caracas niega tajantemente.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC