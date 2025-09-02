Pentágono confirma la destrucción de barco “narcoterrorista” en un “ataque de precisión” cerca de Venezuela

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a EFE que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un “ataque de precisión” contra una embarcación que era operada por una organización designada como “narcoterrorista” en una operación antidrogas cerca de .

Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización designada como narcoterrorista”, detallaron funcionarios de Defensa de alto nivel, que agregaron que más adelante se publicarán detalles del operativo.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump sugiere que EE.UU. atacó a un barco cargado con drogas proveniente de Venezuela

Esta tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, había elogiado al “increíble” jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación supuestamente procedente de Venezuela cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”, agregó el mandatario.

Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, escribió Rubio.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles del país norteamericano.

En respuesta, el líder chavista, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

