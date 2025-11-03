Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Por qué la administración Trump asegura que no está obligada a pedir Poderes de Guerra para sus ataques en el Caribe?
Resumen de la noticia por IA
¿Por qué la administración Trump asegura que no está obligada a pedir Poderes de Guerra para sus ataques en el Caribe?

¿Por qué la administración Trump asegura que no está obligada a pedir Poderes de Guerra para sus ataques en el Caribe?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La escalada militar en el Caribe, impulsada por Estados Unidos, sigue elevando las tensiones con Venezuela. El objetivo declarado por la administración de Donald Trump de combatir el narcotráfico con un despligue naval sin precedentes continúa generando dudas en cuanto a la legalidad y efectividad de estos ataques a unas 16 narcolanchas desde el 1 de setiembre. Según medios estadounidenses, en el Congreso están cada vez más alarmados no solo por las operaciones militares, sino por la escasa información que proporciona la Casa Blanca sobre la ofensiva que viene llevando a cabo.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC