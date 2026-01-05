Secretario de Energía de EE.UU. se verá esta semana con petroleras para hablar de Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de octubre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de octubre de 2025.
El secretario de Energía de , , se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para conversar sobre cómo revivir la industria del crudo en , según informaron diversos medios especializados.

La reunión se dará en el marco de una conferencia sobre el sector energético organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs en Miami.

MIRA AQUÍ: EE.UU. está “haciendo preparativos” para la posible reapertura de su embajada en Caracas

Al simposio asistirán directivos de las principales petroleras de EE.UU., incluyendo Chevron y ConocoPhillips.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, en torno a 300–303 mil millones de barriles, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

Tras la polémica operación acometida el sábado para detener al líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha otorgado mucho peso al control y explotación de sus reservas de petróleo.

