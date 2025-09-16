Veto a TikTok: Donald Trump aplaza por tres meses el veto en EE.UU. tras el acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría TikTok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.

El mandatario republicano firmó un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en Estados Unidos o, de lo contrario, la aplicación de videos quedará prohibida en el país.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Se trata de la cuarta vez que Trump pospone el veto a TikTok, después de haberlo hecho en enero, abril y junio de este año.

La medida se produce después del acuerdo alcanzado el lunes en Madrid entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Según Washington, el acuerdo permitirá que la filial de TikTok en EE.UU., con unos 150 millones de usuarios activos de los 1.500 millones que tiene la popular plataforma de vIdeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto.

Una foto tomada el 10 de abril de 2025 muestra el logotipo de la red social china TikTok en la pantalla de un teléfono inteligente (izquierda) y una ilustración combinada de las banderas de Estados Unidos y China en la pantalla de un ordenador portátil en Fráncfort del Meno, al oeste de Alemania. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el 6 de abril de 2025 que China habría aceptado un acuerdo sobre la venta de TikTok si no fuera por los aranceles impuestos por Washington a Pekín la semana pasada. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La ley, aprobada por el Congreso el año pasado, exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok para evitar que el Gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, algo que China niega rotundamente.

Está previsto que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan el viernes una conversación telefónica para abordar el acuerdo.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok por motivos de seguridad nacional, pero en la actualidad ve la plataforma con una visión más favorable, al considerar que le permitió conectar con los jóvenes durante la campaña electoral.