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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, interviene antes de una reunión cuadrilateral en el Buergenstock Resort, en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, interviene antes de una reunión cuadrilateral en el Buergenstock Resort, en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL
Por Agencia EFE

Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado “grandes avances”, aseguró este domingo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

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