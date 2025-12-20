El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó los tan esperados documentos de la investigación sobre el caso políticamente explosivo del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Foto: Mandel NGAN / AFP
Víctimas de Epstein avalan liberación de archivos pero critican falta de información clave
Algunas de las víctimas del pedófilo reaccionaron este viernes celebrando la del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ) pero cuestionan que hizo falta más datos e información clave.

“Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver”, señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

PUEDES VER: Trump minimiza nuevas fotos con Epstein publicadas por el Congreso: “No son gran cosa”

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas: “Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: ‘No, esto es real, no somos un engaño’”.

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse “redimida” por el reconocimiento de su caso.

“Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida”, declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como , hayan sufrido daños porque el FBI “no hizo su trabajo”.

Farmer añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclasificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)

