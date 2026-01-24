Videos muestran al hombre muerto en Mineápolis defendiendo a personas de agentes del ICE

En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes del ICE en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.

En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.

En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.

BREAKING: The closest video yet of ICE's murder of Alex Pretti in Minneapolis has been released.



It was taken from the car right next to the murder.



As you can clearly see, Pretti was not resisting. He was not assaulting anyone. He was merely trying to help a woman who had been… pic.twitter.com/E34qL96Q5q — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 25, 2026

Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima “atacó a los agentes” con “la intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

La muerte de Pretti intensificó las protestas y se multiplicaron las muestras de indignación en Mineápolis.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pretti, nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota. Foto: composición

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.