La víctima del robo de un billete de lotería ganador de Mega Millions el pasado mes de enero, que según las autoridades fue reclamado por el dependiente de la tienda en la que lo compró, dijo que le desea “lo mejor” al cajero acusado. Esta es la insólita historia de un hombre de Estados Unidos al que intentaron robarle su boleto premiado con 3 millones de dólares.

Paul Little, un hombre de Lakeville, Massachusetts, que trabaja como mecánico diesel en motores marinos para barcos pesqueros, habló con los medios cuando reclamó su premio de 3 millones de dólares el 30 de junio, en la sede de la Lotería del Estado de Massachusetts en Dorchester.

“Voy a desearle lo mejor. Lo sé, se ha puesto en una situación difícil. Pero espero que se abra camino hacia una vida mejor”, dijo Little sobre Carly Nunes, la mujer de Lakeville de 23 años que, según las autoridades, intentó reclamar para sí el billete de 3 millones de dólares.

Nunes se declaró inocente de varios cargos en el Tribunal Superior de Brockton el martes, dijo el fiscal del distrito, y fue detenida bajo fianza de 10.000 dólares en efectivo. Estos cargos incluyen el robo de un edificio y el intento de robo, junto con la presentación de una reclamación falsa y la intimidación de testigos, dijo el fiscal.

Nunes había estado huyendo de la policía después de que fue acusada y programada para ser procesada el 12 de junio, dijeron las autoridades. Se emitió una orden de arresto contra ella, y Brockton y la policía estatal la localizaron el martes por la mañana temprano y la detuvieron.

VIRAL | Paul Little pudo finalmente cobrar su premio luego que le robaron su boleto de lotería. (Foto: Mass. Lottery/Facebook Live)

¿Qué hará Paul Little con su premio?

Little dijo que lo primero que hará con sus 3 millones de dólares es pagar la hipoteca de su casa, y declaró a los periodistas que pensaba seguir con su trabajo de mecánico por el momento, aunque reconoció la “oportunidad” que le dará el dinero para dedicarse a otros intereses.

Dijo que no tiene en mente ningún “juguete” ni grandes compras “divertidas”, pero afirmó que con el dinero tratará de ayudar a su comunidad.

“Sé que la iglesia a la que voy necesita un sistema de calefacción. Así que trabajaremos para contribuir a ello”, dijo Little. Dijo a los periodistas que seguiría jugando a la lotería, pero posiblemente no tan a menudo como lo hacía antes de ganar los 3 millones de dólares.

“Voy a poder hacer muchas cosas que antes no podía”, afirma Little. “Y eso es emocionante, pero lo que espero es utilizar este dinero no sólo para ayudar a mis familiares y demás, sino también para ayudar a otras personas, así como para mejorar mi vida”, añadió Little.

¿Qué pasó con el boleto ganador?

Little no se dio cuenta de que había perdido el boleto hasta pasado un mes y dijo que pensaba que se le había caído del bolsillo. El 13 de febrero, casi un mes después de que se imprimiera el boleto ganador, las autoridades le localizaron y le entrevistaron como parte de su investigación.

El proceso para identificar a Little como el verdadero ganador fue largo, según Dan O’Neil, director de seguridad y cumplimiento de la lotería en Massachusetts, ya que fue difícil obtener las imágenes de vigilancia de la tienda que vendió el billete de lotería de 3 millones de dólares.

Sin embargo, esas imágenes revelaron cómo Little había comprado una bolsa de papas fritas y cuatro boletos de la Lotería del Estado de Massachusetts. Nunes, la empleada de la caja, imprimió los billetes de lotería desde el terminal, luego volvió a la caja registradora y cobró el pedido del hombre.

Little salió de la tienda , pero dejó los billetes de lotería que acababa de comprar en la bandeja del terminal, dijo el fiscal del distrito. Después de abanadonar el lugar y darse cuenta de que ya no tenía sus boletos, los buscó y decidió que se habían perdido. Tras ello, Nunes conservaría los boletos y posteriormente intentaría cobrar el premio de 3 millones de dólares a través de un cómplice.