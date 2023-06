En la vida nunca sabes cuándo puedes reencontrarte con un objeto que ya creías completamente perdido. Y si no, que se lo digan a Jim Keelen (68), de Nueva Jersey ( Estados Unidos ), que ha recuperado el anillo de oro de su clase de secundaria perdido hace más de 50 años. Keelen se quedó sin la joya cuando disfrutaba de un fin de semana de playa y surf en el verano de 1972. Pero cuando ya estaba dado por perdido, la suerte se volvió a aliar con él cinco décadas después.

Pasados 51 años desde entonces, un joven que acaba de graduarse de la secundaria ha encontrado el anillo perdido por Keelen. Anthony DiMaria-Sadorski halló “milagrosamente” el recuerdo perdido cerca de la casa de su familia en la zona de Point Pleasant durante una caminata de abril.

“Hicimos lo que hacen los niños pequeños y perdí mi anillo ese fin de semana”, dijo Keelen a NJ Patch . “Pensé que si se perdía en la playa era cosa perdida. Consideré que se había ido todos estos años”.

Medio siglo después, DiMaria-Sadorski, de 21 años, salió a caminar en una tarde de primavera y se topó con la pieza de joyería. “Hay un lugar cerca de mi casa junto a un arroyo donde la puesta de sol se ve increíble”, contó a The New York Post . “Estaba caminando a casa y los rayos del sol rebotaron en algo que no sabía qué era, así que eso fue lo que me llamó la atención. Estaba al lado del camino”, dijo.

Anillo de escuela secundaria perdido en NJ Shore encontrado 51 años después. (Foto: Anthony Sadorski).

El anillo estaba cerca de la desembocadura del arroyo y supuso que las joyas llegaron con la marea. Pero, ¿cómo llegó 26 millas tierra adentro desde la playa? Keelen cree que el huracán Sandy, ocurrido hace 10 años, lo llevó hasta el lugar.

DiMaria-Sadorski recogió el anillo y lo puso sobre su escritorio, y “se olvidó de él” hasta que estuvo limpiando su habitación la semana pasada. “Pensé, Dios mío, tengo que publicar esto”, dijo.

DiMaria-Sadorski vio las iniciales en el interior del anillo y publicó su hallazgo en Facebook el 8 de junio.

En búsqueda del dueño del anillo

“En cuestión de horas”, la publicación se compartió unas “30-35″ veces, sobre todo con el grupo de exalumnos de Watchung Hills Regional High School.

Uno de los miembros del grupo se acercó a Keelen, quien verificó que el anillo era suyo y que había estado perdido durante 51 años.

“Le envié un mensaje [a Keelen] en Facebook y me dio su dirección. Y se lo envié [el anillo] a él y lo recibió el lunes”, dijo DiMaria-Sadorski.

El joven de 21 años, que se graduó el mes pasado de la Universidad de Georgian Court en Lakewood, NJ, no tiene un anillo de graduación.

Según los informes, Keelen llevó su tesoro recuperado pero abollado a un joyero para pulir la piedra y cambiar su tamaño.

DiMaria-Sadorski dijo que la idea de conservar o vender el anillo nunca cruzó por su mente. “Trata a los demás como quieres que te traten”, dijo.