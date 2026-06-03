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Virginia Giuffre habla con la prensa frente a un tribunal de Nueva York el 27 de agosto del 2019. (Foto: AP / Bebeto Matthews / Archivo).
Virginia Giuffre habla con la prensa frente a un tribunal de Nueva York el 27 de agosto del 2019. (Foto: AP / Bebeto Matthews / Archivo).
Por Agencia EFE

‘La chica de nadie’ son las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima sexual de Jeffrey Epstein, en las que no llegó a incluir el listado completo de sus abusadores: “Si hubiera podido decidir libremente, lo hubiera hecho, pero recibió amenazas de hombres muy ricos a su seguridad y la de su familia”.

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