Roger Zuzunaga Ruiz
¿Qué es la visa H-1B a la que Trump impuso una tarifa de US$ 100.000 y a quiénes afecta?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que establece una tarifa de US$100.000 para los nuevos solicitantes del programa de visas H-1B, en lo que constituye una de las medidas más llamativas y polémicas que ha ejecutado el mandatario republicano en su propósito de reformar el sistema de inmigración. En esta nota, te explicamos qué es la visa H-1B, cómo se tramita, a quiénes afecta la nueva tarifa y cuáles serían las consecuencias inmediatas de la decisión.

