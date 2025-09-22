¿Qué es la visa H-1B a la que Trump impuso una tarifa de US$ 100.000 y a quiénes afecta?

La visa H-1B es un programa que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados, sobre todo en sectores tecnológicos.

Gigantes como Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple e IBM figuran entre los principales empleadores para beneficiarios de esta visa.

Hasta ahora, los costos administrativos para la visa H-1B sumaban US$1.500 en promedio.

“En caso que el empleador quisiera tener una resolución en 15 días, podía pagar 2.805 dólares para un tratamiento premium de su trámite”, explicó a El Comercio la abogada especialista en migración Ysabel Lonazco, de Lonazco Law.

La orden de Trump entró en vigor el domingo y se aplica solo a los nuevos trámites, por lo que quienes ya poseen una visa H-1B y se encuentren fuera del país no tendrán problemas para reingresar a Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que los 100.000 dólares “no es una tarifa anual”, sino “una tarifa por única vez”.

¿Por qué la tarifa de 100.000 dólares?

La Casa Blanca justificó la medida como un intento de priorizar la mano de obra local y elevar el estándar del programa, asegurando que solo se utilice para atraer a los “mejores ingenieros y profesionales”, y no para sustituir empleos que podrían ocupar ciudadanos estadounidenses.

El decreto de Trump también ordena revisar los salarios mínimos exigidos a los beneficiarios y endurecer los criterios de elegibilidad, en línea con el discurso de “proteger empleos americanos”.

Durante la firma, Trump dijo que Estados Unidos necesita “grandes trabajadores” y que la tarifa recién impuesta “prácticamente asegura que eso es lo que va a suceder”.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sostuvo que “la empresa tiene que decidir… ¿es la persona lo suficientemente valiosa como para pagar US$ 100.000 al Gobierno, o mejor que regrese a casa y contraten a un estadounidense?”.

Univisión explicó que los críticos de la visa H-1B dicen que el programa daña a los trabajadores estadounidenses porque atraen a personas del extranjero que están dispuestas a trabajar por 60.000 dólares al año, lo que está muy por debajo de los salarios de más de 100.000 dólares que suelen pagarse a los trabajadores tecnológicos estadounidenses.

Lonazco precisó que el Departamento de Trabajo es el que dicta el salario mínimo a ser pagado a los trabajadores extranjeros.

“No se les puede pagar menos que el mínimo requerido a personas en la misma posición. La visa H-1B no requiere demostrar que no existen trabajadores estadounidenses disponibles para la posición, eso es solo requerido para las residencias por empleo. La H1-B es una visa temporal, visa de no inmigrante”, agregó Lonazco.

¿A quiénes está dirigida la visa H-1B?

La abogada Lonazco manifestó que las H-1B son visas de no inmigrante que permite a profesionales con grado superior de estudios el tomar una posición en una rama especializada que requiere un bachiller como mínimo nivel educativo.

Se estima que para el 2025 hubo casi 480.000 solicitudes de visa H-B1.

Lonazco explicó que desde el 2004 el tope legal permite otorgar 85.000 nuevas visas de dicha categoría, que se adjudican mediante un sorteo o lotería que se lleva a cabo en marzo.

“Las empresas pueden aplicar para la lotería para poder ser sponsors de un trabajador extranjero profesional. La visa tiene una duración de 3 años que puede ser extendida por 3 años más”, precisó Lonazco.

Las conseencias y los afectados

El secretario de Trabajo Howard Lutnick dijo el viernes que ahora probablemente se van a emitir muchas menos visas H-1B porque “simplemente ya no es rentable”.

Del total de visas H-1B aprobadas, más del 70% son para ciudadanos de la India, en su mayoría ingenieros y especialistas en tecnología de la información. En segundo lugar están los de China, con entre 12 y 16%. Siguen profesionales de Canadá, Taiwán, Corea del Sur, México, Filipinas, Pakistán, Nepal, entre otros.

La decisión de Trump ha generado alarma en la industria tecnológica y entre expertos en inmigración, que advierten sobre un impacto directo en la competitividad de Estados Unidos.

“Esta medida es lamentable. La visa H-1B es vital para la economía del país y es una de las que hacen que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia en el mundo. A través de las H-1B vienen científicos, doctores, abogados, ingenieros, y múltiples trabajadores extranjeros que ayudan a que el país sea una potencia mundial, al atraer el mejor talento de cada nación”, refirió Lonazco.

“El argumento de que los H-1B toman trabajo de los estadounidenses es una premisa errónea. Los trabajadores extranjeros existen por alguna razón, y su entrada fue determinada por el Congreso al ver la necesidad de atraer a los mejores profesionales. Esto no afectará tanto a los profesionales extranjeros, sino al propio Estados Unidos”, manifestó.

La abogada dijo que tuvo una visa H-1B, y que a través de ella pudo ejercer el derecho de inmigracion y luego pudo obtener una residencia por empleo, algo que le tomó alrededor de 13 años.

“Es gracias a la H-1B que pude traer mi conocimiento como abogada extranjera licenciada en el Perú y así servir a mi comunidad. Este último sábado organice a través de la organización AILA un evento de ciudadanía gratuita por naturalización para residentes permanentes. Alrededor de 200 personas lograron su ciudadanía gracias a ese evento. Es decir, esa H-1B me ayudó no solo a mí, sino también a impactar en miles de personas a través de mi educación obtenida con mi carrera de derecho en el Perú y en Estados Unidos”, contó.

Al igual que las grandes tecnológicas, que son los mayores empleadores, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y universidades que no tienen los recursos financieros para pagar tarifas tan elevadas podrían verse excluidas o reducidas en su capacidad de usar el programa.

¿Qué viene ahora?

La abogada Lonazco precisó que el litigio frente a esta orden ejecutiva es inevitable. Dijo que definitivamente un juez tendrá que determinar la legitimidad de la norma y la constitucionalidad de imponer un pago de 100.000 dólares a las empresas que quieran hacer peticiones de trabajadores extranjeros.

