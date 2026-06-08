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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política del Gobierno de Donald Trump que impone una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, tras considerar que el cobro es ilegal.

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