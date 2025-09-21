La Casa Blanca aclara que aplicará tasa única solo a “nuevas visas” H-1B tras confusión

La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa “única” de 100.000 dólares “solo a nuevas visas” H-1B e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en Estados Unidos. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)
/ Evgenia Parajanian
Agencia EFE
Agencia EFE

La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa “única” de 100.000 dólares “solo a nuevas visas e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en después de que el anuncio de la medida generara confusión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una serie de “aclaraciones” en su cuenta de X, la primera de ellas explicando que la medida proclamada el viernes por el presidente, Donald Trump, y que entra en vigor este domingo, “no es una tasa anual” sino “una tasa única que aplica solo a la petición”.

Aquellos que ya tienen visas H-1B y están actualmente fuera del país ahora NO tendrán que pagar 100.000 dólares para volver a entrar”, enfatizó.

Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacer eso no se ve impactada por la proclamación”, sostuvo la portavoz.

La restrictiva tasa “aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones y no a los actuales portadores de la visa. Aplicará por primera vez en el próximo ciclo de lotería” de este tipo de permiso, agregó Leavitt.

El medio indio en inglés News9Live reportó que un grupo de pasajeros indios de un vuelo que salía de San Francisco hacia Emiratos pidieron desembarcar el viernes al enterarse de la tasa de los visados por temor a no poder volver, lo que provocó un retraso de tres horas en el vuelo.

La tasa de 100.000 dólares a las solicitudes del visado H-1B para trabajadores extranjeros en Estados Unidos afecta principalmente a la India, cuyos ciudadanos concentran más del 70 % de los beneficiarios de este programa dirigido a profesionales altamente cualificados.

Según un comunicado explicativo de la Casa Blanca, la proclamación de Trump afecta la aprobación de “las peticiones (de visa H-1B) de extranjeros que actualmente están fuera de EE.UU. que no estén acompañadas del pago, y permite exenciones caso por caso si son de interés nacional”.

La proclamación, agrega, exige a los Departamentos de Trabajo y de Seguridad Nacional que “publiquen una guía conjunta sobre verificación, imposición, controles y penalizaciones” relacionada con las nuevas restricciones.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

