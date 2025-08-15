Putin aterriza en base militar de Alaska para su cumbre con Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este viernes a la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), para una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania. La reunión será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Putin estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska, informó el Kremlin a CNN.

Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

Vladimir Putin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la pista de aterrizaje tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EE.UU. suministró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, no se retrasó en su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

A Putin lo acompañan los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.