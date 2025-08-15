El presidente ruso, Vladímir Putin, llega a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Putin aterriza en base militar de Alaska para su cumbre con Trump
El presidente ruso, , llegó este viernes a la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), para una cumbre con su homólogo estadounidense, , sobre la guerra en Ucrania. La reunión será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Putin estará acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska, informó el Kremlin a CNN.

PUEDES VER: Trump y Putin en Alaska: ¿por qué EE.UU. pasó de buscar la paz en Ucrania a calificar la cita como un “ejercicio de escucha”?


Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, , informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

Vladimir Putin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la pista de aterrizaje tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EE.UU. suministró a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatarios, no se retrasó en su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

A Putin lo acompañan los ministros de Exteriores, ; Defensa, Andréi Beloúsov; Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

