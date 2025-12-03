El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vladimir Putin desea detener la guerra de Ucrania, afirma Trump tras encuentro con Witkoff
Vladimir Putin desea detener la guerra de Ucrania, afirma Trump tras encuentro con Witkoff

Vladimir Putin desea detener la guerra de Ucrania, afirma Trump tras encuentro con Witkoff

El presidente de , , afirmó este miércoles que el líder ruso, , dio señales de querer detener la guerra de , durante la reunión que mantuvo el martes con el enviado especial estadounidense .

A él le gustaría poner fin a la guerra. Esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no... La impresión que tuvieron es que le gustaría ver la guerra terminada, volver a una vida más normal”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania

Trump apuntó que el encuentro de Putin con Witkoff y con su yerno Jared Kushner, fue “una reunión razonablemente buena”.

Ya veremos qué pasa. Es una guerra que nunca debió haber comenzado. Es una guerra que, si yo fuera presidente nunca habría ocurrido”, insistió.

Putin, Witkoff y Kushner se reunieron el martes en Moscú durante cinco horas, pero no lograron acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto.

Los enviados de Trump cancelaron una reunión prevista en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y regresaron a Estados Unidos tras ser recibidos por Putin.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar.

El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)
