En esta fotografía colectiva distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa un ejercicio de las fuerzas nucleares del país a través de un enlace de vídeo en Moscú el 22 de octubre de 2025. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
En esta fotografía colectiva distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa un ejercicio de las fuerzas nucleares del país a través de un enlace de vídeo en Moscú el 22 de octubre de 2025. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
/ ALEXANDER KAZAKOV
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente ruso, , no fue “ni honesto ni sincero” durante sus conversaciones con sobre la guerra de Ucrania, por lo que Washington ha decidido imponer a Moscú sanciones más amplias y estrictas, declaró este miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El presidente Trump está “decepcionado con el estado actual de estas conversaciones”, a Fox Business.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rusia lanzó anoche contra Ucrania 11 misiles balísticos y 4 misiles hipersónicos Kinzhal

“El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa” de negociaciones, añadió.

Bessent anunció antes que Washington va a endurecer las sanciones contra Rusia, una medida que la UE también adelantó el miércoles contra el petróleo y el gas rusos en un intento de .

Trump y Putin tenían previsto reunirse en Budapest para tratar el conflicto en Ucrania. Pero el mandatario estadounidense amenazó el martes con cancelar el encuentro.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC