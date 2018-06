Una mujer disparó e hirió a un sujeto de 25 años que irrumpió en su casa para conocer a su hija de 14 años, a quien había conocido por Internet y de quien se había obsesionado al punto de viajar desde Nueva Zelanda hasta Estados Unidos tras ser rechazado por la menor, reportó la CNN.

La policía del condado de Goochland, en el estado de Virginia, detalló que Troy George Skinner (25 años) voló de Auckland a Sidney para luego partir hacia Los Ángeles, tomar otro avión hacia Washington D.C. y finalmente viajar en un bus a Virginia, a donde llegó durante la tarde del viernes.

Una vez ahí, Skinner fue a un Walmart para comprar un cuchillo, cinta adhesiva y gas pimienta. Luego, se vistió totalmente de negro y se dirigió al vecindario Holland Hills.

Su intención era encontrar la casa de una niña de 14 años a la que había conocido en Discord, "una plataforma y sitio de chat para 'gamers'", pecisa CNN.

La niña y Skinner habrían mantenido conversaciones durante varios meses a través de esa plataforma hasta que la menor dejó de hablarle. El hombre intentó retomar el contacto sin mayor respuesta.

Finalmente, Skinner dio con el domicilio. Esperó dos horas frente a él. Tocó la puerta y no obtuvo respuesta, por lo que decidió dirigirse a la puerta posterior, a través de la cual pudo ver a la madre de la menor.

"Necesito ayuda, he llegado pidiendo aventones por 30 millas (48 kilómetros)", dijo Skinner a la mujer, quien estaba con una de sus hijas, a la que le pidió que vaya al segundo piso. La mujer tomó su arma y le pidió en repetidas ocasiones que se retire, precisó la policía.

"Incluso le advirtió que se encontraba armada", detalla CNN. El joven de 25 años ignoró las advertencias, tomó un ladrillo y rompió una luna. Al intentar ingresar, la mujer disparó dos veces, uno de ellos impactó en el cuello de Skinner.

La policía trasladó al perpetrador al Centro Médico VCU y según "The New Zealand Herald" se encuentra estable.

El sheriff del condado Goochland, James Agnew, ofreció una conferencia de prensa en la que recalcó que "él no es la víctima".

"La mujer y sus familiares son las víctimas aquí", añadió. "(Skinner) no estaba invitado, no lo esperaban, había sido advertido de que esta niña no tenía más deseos de comunicarse con él".

Agnew también dijo que los largos viajes demostraban la premeditación y "malas intenciones" de Skinner, por lo que tras ser atendido en el hospital tendrá que enfrentar a la justicia.

Según "The New Zealand Herald", Skinner enfrentaría cargos por invadir una propiedad portando un arma letal, intento de secuestro, robo o asesinato. La pena máxima para estos delitos es de cadena perpetua en Virginia.

"Sin embargo, podría enfrentar más cargos de parte del FBI por mantener comunicación con una niña de 14 años, una menor", añadió "The New Zealand Herald".