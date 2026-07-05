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Resumen

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Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EE. UU., el 5 de julio de 2026. Foto: EFE/GRAEME SLOAN
Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EE. UU., el 5 de julio de 2026. Foto: EFE/GRAEME SLOAN
Por Agencia EFE

Los festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos llegaron a su clímax en la madrugada de este domingo con un gran espectáculo de fuegos artificiales en Washington, el mayor de su tipo en la historia de la capital, en medio de advertencias por la calidad del aire durante una sofocante ola de calor.

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