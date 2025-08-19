Un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos ingresa a su automóvil estacionado en la acera cerca del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Un agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos ingresa a su automóvil estacionado en la acera cerca del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Gobierno Trump investiga si la Policía de Washington falsificó datos sobre crímenes en la capital de EE.UU.
El Departamento de Justicia del Gobierno de inició este martes una investigación contra el Departamento Metropolitano de Policía de acusándolo de supuestamente falsificar las cifras sobre crímenes en la capital.

La carpeta judicial tendría como objetivo determinar si hay funcionarios que “manipularon” estadísticas de crimen reportados por las fuerzas de seguridad de la capital, según publicó la cadena Fox.

Francisco Sanz
La investigación pasa durante la toma, por parte del presidente Donald Trump, del control federal de la Policía capitalina hace una semana, justificándolo bajo una “Emergencia de Seguridad Nacional” con la que desplegó más de 800 agentes de la Guardia Nacional, argumentando una supuesta crisis de “crimen fuera de control”.

La Policía de Washington reportó en 2025 una tendencia a la baja en el crimen con 99 homicidios cometidos hasta agosto de este año, un 12 % menos que los 112 registrados en 2024, cifras que representan los registros de crimen violento más bajos de la ciudad en las últimas tres décadas.

Trump y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, han protagonizado un pulso por el control de la ciudad. Primero el presidente intentó colocar la Policía bajo el control de la Administración de Control de Drogas (DEA) pero tras una denuncia del fiscal para el Distrito de Columbia, Brian Schwalb, el Gobierno se vio obligado a retroceder.

Desde que comenzó el control federal de la capital se han registrado 465 detenciones, 68 armas incautadas y se presentaron cargos por homicidios, narcóticos y otros delitos menores, según los datos oficiales compartidos por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en su cuenta de X.

Además, está previsto que a finales de esta semana lleguen a la capital soldados de la Guardia Nacional de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Luisiana, con el objetivo de reforzar la operación federal, según anunciaron los gobernadores republicanos de esos territorios.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

