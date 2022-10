Misterio casi resuelto. La policía de California capturó el sábado en la ciudad de Stockton a un hombre de 43 años sospechoso de cometer asesinatos en serie, cinco de ellos este año y uno en el 2021. El hombre fue identificado como Wesley Brownlee, de 43 años. Se desconocen los motivos que lo llevaron a perpetrar los crímenes.

De acuerdo con el jefe de la policía Stanley McFadden, el detenido Wesley Brownlee estaba “a la caza” de otra víctima potencial.

“Estamos seguros de que evitamos otro asesinato”, aseguró McFadden. Agregó que Brownlee tenía un arma de fuego al momento de su arresto.

Wesley Brownlee vestía de negro y portaba una máscara alrededor del cuello cuando fue arrestado mientras conducía por Stockton, dijo Stanley McFadden.

El sospechoso tiene antecedentes penales, algunos relacionados con faltas graves al conducir (como manejar bajo estado de embriaguez) y otros delitos en el área de Stockton, aunque los registros de los tribunales locales no permitían ver en detalle el caso.

Por su parte, el alcalde Kevin Lincoln dijo que derramó lágrimas de alivio después de que le informaron que el sospechoso había sido detenido el sábado alrededor de las 2 de la madrugada.

El alcalde agradeció a los residentes por las cientos de pistas que dieron a los investigadores, las cuales a la larga llevaron al arresto del sospechoso.

Esto es lo que se sabe del caso:

El arresto

La policía había estado buscando a un hombre vestido de negro que fue captado en video en varias de las escenas del crimen en Stockton, donde cinco hombres fueron emboscados y asesinados a disparos entre el 8 de julio y el 27 de septiembre de este año. Cuatro de las víctimas estaban caminando y otra se encontraba en un vehículo estacionado.

En la madrugada del sábado, el sospechoso ya estaba en la mira de la policía, que le hacía seguimiento. En un momento los agentes se percataron de que parecía ir por otra víctima, por lo que decidieron intervenir y arrestarlo, antes de poner en peligro la vida de otra persona.

“Estamos seguros de que paramos un nuevo homicidio”, afirmó el jefe de la policía a la prensa.

Las víctimas

Cinco hombres en el área de Stockton fueron asesinados entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, y estas muertes tienen una serie de similitudes. Otro hombre fue asesinado en Oakland, a unos 80 km, en abril de 2021.

La edad de las víctimas iba de los 21 a los 54 años.

Una mujer sobrevivió a un tiroteo que se cree fue llevado a cabo por Brownlee.

¿Cuándo se reiniciaron los asesinatos?

El 8 de julio, hacia las 12:30 de la madrugada, fue asesinado Paul Alexander Yaw, de 35 años, en la cuadra 5600 de la calle Kermit Lane. Es el único de los asesinados que no es hispano.

De acuerdo con Univisión, su madre, la enfermera Greta Bogrow, contó en redes sociales que su hijo era padre. Lo describió como “un niño dulce que se convirtió en un hombre de buen corazón”. Llevaba cinco años viviendo en la calle.

El 11 de agosto, murió de un disparo Salvador Debudey Jr., de 43 años. Ocurrió en la cuadra 4900 de West Lane. Tenía una hija pequeña. Su esposa, Analydia López, con quien llevaba 12 años de casado, dijo estar devastada. “Una parte de mí murió con él ese día”, dijo a un canal local.

El 30 de agosto, el asesino acabó con la vida de Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años, la más joven de las víctimas. Los residentes de un complejo de apartamentos en East Hammer Lane y Tam O’Shanter Drive, en el que vivía Jonathan, lo encontraron muerto dentro su automóvil.

Su madre, Viridiana Rodríguez, ha pedido a todas las personas que tuvieran información sobre la muerte de su hijo que hablaran con la policía.

¿Cuáles fueron los motivos de los asesinatos?

Los investigadores tratan de identificar un motivo para los ataques. La policía dijo que algunas víctimas no tenían hogar, pero no todas. Ninguno fue golpeado o robado, y la mujer que sobrevivió, dijo que su atacante no dijo nada.