Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó este domingo e hirió de gravedad a un inmigrante venezolano en Austin, Texas, Estados Unidos.

El hombre, de 28 años, fue identificado por sus familiares a EFE como Wilber Garcés y, según informaron las autoridades de la ciudad en una rueda de prensa, fue trasladado a un hospital local con una herida de bala “en el torso” y se encuentra en condición médica “grave”.

El tiroteo se produjo por la tarde en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar abordó el automóvil en el que iba Garcés, según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente.

🇺🇸🇻🇪 Un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hirió de un disparo a Wilber Garcés Pérez, venezolano de 29 años.



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De acuerdo con el concejal, el agente de ICE “chocó” contra el carro de Garcés, se bajó de la camioneta y disparó hacia el automóvil de la víctima, un Ford azul que aún permanecía estacionado en medio de la calle, detrás de las cintas policiales que impedían el paso.

Un venezolano fue baleado hoy por agentes de ICE hoy en Austin. Su esposa, también venezolana, ahora enfrenta la angustia de verlo herido. Se lo llevaron al hospital gravemente herido y doblemente baleado.



¿Hasta cuándo nuestra comunidad tendrá que vivir con miedo?



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Juan, un hombre que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido, relató a EFE que encontró a Garcés en el asiento del conductor.

“Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo”, relató Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad por temor a represalias.

“El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar”, aseguró Juan, quien permaneció en el lugar hasta que llegaron la Policía local y una ambulancia. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”.

Las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Austin, Kirk Watson, y el concejal Siegel, pidieron una investigación transparente sobre lo ocurrido y expresaron preocupación ante la posibilidad de que el agente federal involucrado, cuya identidad todavía se desconoce, abandone Texas.

“Mi principal preocupación es que al sospechoso de este crimen se le impida la salida del estado”, indicó Siegel.

Watson y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, aseguraron que la policía local no tuvo ninguna participación en el operativo de ICE y que sólo estuvo durante un boqueo de calles.

El tiroteo ocurre poco más de dos meses después de que un agente de ICE matara el pasado 7 de julio en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años. ICE aseguró entonces que Salgado intentó embestir a los agentes con su vehículo, una versión cuestionada por testigos del incidente. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación sobre su muerte.

Los incidentes se producen en medio del aumento de las operaciones migratorias durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Un análisis publicado en julio por The Washington Post contabilizó al menos 17 conductores baleados durante operativos de agentes federales de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, seis de los cuales murieron. El recuento incluye actuaciones de ICE y de otras agencias federales de inmigración.