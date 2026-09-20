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Resumen

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Un agente del ICE disparó contra el migrante venezolano Wilber Garcés en Austin, Texas, Estados Unidos. (Captura de video / X).
Un agente del ICE disparó contra el migrante venezolano Wilber Garcés en Austin, Texas, Estados Unidos. (Captura de video / X).
Por Agencia EFE

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó este domingo e hirió de gravedad a un inmigrante venezolano en Austin, Texas, Estados Unidos.

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