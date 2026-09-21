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El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
Por Agencia EFE

Desde un centro de detención en el sur de Texas, y con una de las balas que le disparó un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) todavía dentro de su cuerpo, el venezolano Wilber Garcés relató telefónicamente a reporteros locales las últimas 24 horas de su vida, en las que pasó de trabajar repartiendo a domicilio a estar retenido en el sur de Texas.

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