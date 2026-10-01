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Resumen

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El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
Por Agencia AFP

Un venezolano que recibió un disparo de un agente de inmigración en Texas fue sometido este jueves a una cirugía en la que le extrajeron la bala que llevó alojada cerca de su columna desde el 20 de septiembre, reportaron sus abogados.

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