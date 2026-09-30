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El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
El venezolano Wilber Garcés tras recibir un disparo y ser detenido por agentes del ICE en Austin, Texas, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @cristiancrespoj)
Por Agencia EFE

Wilber Garcés, el migrante venezolano a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) disparó hace más de una semana en Austin (Texas), pasará a detención penal sin fianza, según informaron este miércoles sus abogados.

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