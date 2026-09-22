icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un video que muestra un presunto encuentro previo del migrante venezolano Wilber Garcés con agentes del ICE, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @RoryBranker)
Un video que muestra un presunto encuentro previo del migrante venezolano Wilber Garcés con agentes del ICE, el 20 de septiembre de 2026. (Captura de X @RoryBranker)
Por Agencia EFE

Dos vídeos difundidos este martes por la Policía de Austin (Texas) aportaron nuevos detalles sobre el operativo en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra Wilber Garcés, un migrante venezolano de 28 años que permanece recluido en un centro de detención migratoria.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.