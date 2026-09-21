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Resumen

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Kate Lincoln-Goldfinch, abogada que representa a la familia de Wilber Rafael Garces Pérez, habla durante una conferencia de prensa un día después de que Pérez, ciudadano venezolano, resultara herido de bala durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas, el 21 de septiembre de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP
Kate Lincoln-Goldfinch, abogada que representa a la familia de Wilber Rafael Garces Pérez, habla durante una conferencia de prensa un día después de que Pérez, ciudadano venezolano, resultara herido de bala durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas, el 21 de septiembre de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Agencia AFP

Un venezolano que resultó herido por un disparo de un agente de inmigración estadounidense en Texas permanece detenido, con la bala en el cuerpo y sin atención médica adecuada, anunció el lunes su abogada.

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