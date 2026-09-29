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El migrante venezolano Wilber Garcés, de 28 años, permanece detenido y aún lleva una bala alojada cerca de la columna.
El migrante venezolano Wilber Garcés, de 28 años, permanece detenido y aún lleva una bala alojada cerca de la columna.
Por Agencia AFP

Un ciudadano venezolano herido de bala por un agente de inmigración en Texas fue denunciado por el gobierno federal de agresión y otros cargos penales, que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel, informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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