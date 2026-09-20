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Resumen

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Personas protestan contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 20 de septiembre de 2026 en Austin, Texas. (Foto de Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
Personas protestan contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 20 de septiembre de 2026 en Austin, Texas. (Foto de Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
/ BRANDON BELL
Por Agencia EFE

El migrante venezolano de 28 años que resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Austin, Texas, fue trasladado a un centro de detención esta tarde, según confirmó a EFE su abogada.

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