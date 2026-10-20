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William Reaves, condenado por matar a tiros a un policía en 1986 y quien recibió una inyección letal el 20 de octubre de 2026, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, Estados Unidos. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
William Reaves, condenado por matar a tiros a un policía en 1986 y quien recibió una inyección letal el 20 de octubre de 2026, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, Estados Unidos. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
Por Agencia EFE

Florida ejecutó este martes al veterano de guerra William Reaves, condenado por matar a tiros a un policía en 1986, la decimoctava pena capital que aplica ese estado en lo que va de año.

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