Florida ejecutó este martes al veterano de guerra William Reaves, condenado por matar a tiros a un policía en 1986, la decimoctava pena capital que aplica ese estado en lo que va de año.

Reaves, de 77 años, recibió una inyección letal a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según lo ordenó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

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Estados Unidos suma 32 ejecuciones este año, dieciocho de ellas en Florida, más que los otros cinco estados que las aplicaron, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

El pasado 30 de septiembre, Tennessee suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026, después de que Christa Pike, condenada por asesinato, sobreviviera a un doble intento fallido de ejecución mediante inyección letal.

La mujer, de 50 años, permanece en prisión tras recuperarse del estado crítico en el que quedó después del fallido procedimiento.

En Florida, Reaves fue condenado a muerte en 1992 por el asesinato del agente Richard Raczkoski, de la Oficina del Alguacil del condado de Indian River, en un segundo juicio, después de que el Tribunal Supremo de Florida anulara el primero por un conflicto de intereses del fiscal.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida se negó a suspender la ejecución al rechazar los recursos de Reaves contra el proceso de clemencia y el protocolo estatal de inyección letal, que emplea una combinación de tres fármacos.

A Reaves se le cayó un arma mientras hablaba con el agente, y tras forcejear por ella le disparó cuatro veces.

Un centenar de veteranos militares pidió en la víspera a DeSantis que frenara la ejecución y tuviera en cuenta el trauma de combate de Reaves, que el jurado no conoció del todo, según Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte.

Reaves llegó a Vietnam en 1969, con veinte años, como ametrallador de infantería del Ejército, y el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. lo declaró después discapacitado por un trastorno de estrés postraumático, según la organización.

Con Reaves son catorce los veteranos militares ejecutados por orden de DeSantis, quien llegó al cargo en 2019, según el DPIC.

Florida tiene programada otra ejecución para el 5 de noviembre, la de Jesse Guardado, que, de llevarse a cabo, elevaría a diecinueve el número de ejecuciones en el estado en 2026, lo que igualaría el récord registrado en 2025.

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