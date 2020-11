El candidato demócrata Joe Biden ganó frente a Donald Trump en Wisconsin, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times, citando a la agencia AP.

Con los 10 delegados que otorga Wisconsin, Biden suma al menos 248 compromisarios en el Colegio Electoral, frente a los 214 que ha acumulado Trump, en su objetivo común de llegar a los 270 que dan la victoria.

Wisconsin es, después de Arizona, el segundo estado que Biden le arrebata a Trump respecto a los resultados de 2016. Además, el demócrata también le ha quitado al mandatario el segundo distrito de Nebraska, que otorga un solo delegado.

Según el recuento provisional, Biden ganó en Wisconsin por un escaso margen de 20.510 votos, 49,4 % a 48,8 %, por lo que la campaña de Trump ya ha pedido un recuento.

Al ser el margen menor al 1 %, Trump tiene derecho a pedir ese recuento aunque tendrá que sufragar de su bolsillo su costo de 3 millones de dólares.

Pese a que Biden se acerca con los 10 delegados de Wisconsin a la Casa Blanca, todavía tiene que ganar en al menos dos de los cinco estados clave en los que el escrutinio sigue en curso: Michigan, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania.

Por el momento, el exvicepresidente lleva la delantera en Michigan y Nevada, dos estados que le darían la cifra exacta de 270 compromisarios necesarios para ganar las elecciones.

Nevada, no obstante, ya ha anunciado que no entregará resultados hasta este jueves, mientras que la campaña de Biden avisó que espera cantar victoria este mismo miércoles, por lo que los demócratas pueden tener sus ojos en Georgia.

Wisconsin fue uno de los tres estados del medio oeste junto a Michigan y Pensilvania que Trump ganó por sorpresa y por escaso margen en 2016 pavimentando su camino hacia la Casa Blanca. Antes, Wisconsin había votado demócrata en las anteriores siete presidenciales.

