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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, dijo el jueves que Washington y Pekín tienen la responsabilidad de “desarrollar la IA para el bien”, y que esta tecnología de rápido desarrollo ocupa un lugar clave en la agenda de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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