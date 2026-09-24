El presidente chino, Xi Jinping, dijo el jueves que Washington y Pekín tienen la responsabilidad de “desarrollar la IA para el bien”, y que esta tecnología de rápido desarrollo ocupa un lugar clave en la agenda de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien y garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”, afirmó en la Casa Blanca.