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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente chino Xi Jinping urgió una mayor cooperación con Estados Unidos, horas después de llegar a Washington el miércoles para reunirse con su par Donald Trump.

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