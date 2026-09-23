El presidente chino Xi Jinping urgió una mayor cooperación con Estados Unidos, horas después de llegar a Washington el miércoles para reunirse con su par Donald Trump.

“Nuestros dos países deben ser socios más que rivales”, expresó Xi según declaraciones escritas publicadas por la agencia noticiosa estatal Xinhua. Agregó que “los pueblos chino y estadounidense han disfrutado de intercambios amistosos de larga data, y nuestros intereses están profundamente entrelazados”.

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El presidente Donald Trump prometió el martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU utilizar el "poderío militar sin igual" de su país para asegurar los intereses de Washington en América Latina. (AFP)

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