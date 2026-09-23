Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente chino Xi Jinping urgió una mayor cooperación con Estados Unidos, horas después de llegar a Washington el miércoles para reunirse con su par Donald Trump.
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