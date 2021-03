Una mujer asiática de 75 años se defendió cuando fue atacada en San Francisco, California, el miércoles por la mañana y envió a su agresor al hospital. El hecho fue el último de una ola de asaltos y otros delitos contra los asiáticos en el Área de la Bahía en los últimos meses.

KPIX-TV, una estación de televisión de propiedad y operación de CBS con licencia para San Francisco, habló con la mujer de nombre Xiao Zhen Xie, acompañada por su hija Dong-Mei Li.

“Sigue muy traumatizada, muy asustada y un ojo todavía está sangrando”, dijo Li a KPIX 5. “Del ojo derecho todavía no puede ver nada y sigue sangrando y tenemos algo para absorber el sangrado”.

Xie, quien ha residido en San Francisco durante 26 años, dijo que estaba bastante conmocionada por el ataque no provocado. En ese momento, su instinto era luchar.

Un testigo del incidente fue el director deportivo de KPIX, Dennis O’Donnell, quien apareció en la escena durante su carrera matutina. En un video que capturó con su celular, se ve a Xie con una lesión en el costado de la cara y el ojo y sosteniendo una bolsa de hielo en la cara. La policía dijo que tanto Xie como su agresor fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

A través de su hija, Xie le dijo a KPIX que estaba esperando para cruzar la calle en el semáforo cuando el sospechoso le dio un puñetazo en el ojo izquierdo. Inmediatamente, sus instintos se activaron para defenderse. Si bien sufrió heridas y requirió atención médica, fue su agresor quien terminó en la camilla. “Encontró un palo alrededor del área y se defendió”, explicó Li.

Li dijo que su madre no puede ver nada con su ojo izquierdo y no ha podido comer. La esperanza es que el tiempo sane las heridas físicas y emocionales, pero su familia dijo que el incidente la dejó asustada por su vida.”Como puede ver, está extremadamente aterrorizada”, dijo el nieto de Xie, John Chen, a KPIX 5. “Está aterrorizada incluso de salir”.

La familia de Xie ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudarla con sus gastos médicos. La policía de San Francisco dijo que están investigando el asalto agravado. El jueves arrestaron al sospechoso, Steven Jenkins, de 39 años.

Hubo una segunda víctima el miércoles por la mañana: un vietnamita de 83 años llamado Ngoc Pham. Pham continuó recuperándose de sus lesiones el jueves, que incluyeron una fractura de nariz. El Centro Juvenil Comunitario de San Francisco creó una página de recaudación de fondos en GoFundMe para que Pham recaude dinero para pagar los costos médicos.

La policía no reveló el motivo del ataque de Jenkins y dijo que no estaba claro si la raza de la víctima tenía algo que ver. “Tenemos que hacer nuestro trabajo e investigar estos casos con todos los recursos disponibles y necesitamos hacer arrestos, y lo hemos hecho”, dijo el miércoles el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott. Tanto el jefe policiaco como el alcalde destacaron los arrestos realizados en relación con ataques anteriores en la ciudad. “Necesitamos entender, no sólo lo que está sucediendo, sino por qué ocurren estos ataques”, dijo el alcalde London Breed. “Porque en algunos casos no incluyeron ningún robo o hurto”.

Los delitos de odio contra los estadounidenses de origen asiático aumentaron un 150% en 2020, incluso cuando los delitos de odio en general disminuyeron. En enero, un hombre de 91 años fue arrojado al suelo en el barrio chino de Oakland. Un asalto en San Francisco mató a Vichar Ratanapakdee, de 94 años , mientras que otro asalto dejó a Pak Ho, de 75 años, muerto en Oakland la semana pasada.

Apenas en esta semana, la comunidad asiática en el sureste de Estados Unidos denunció un aumento de la violencia racista y crímenes de odio, mientras atraviesa la tristeza y consternación de una masacre en Atlanta y sus alrededores que dejó ocho muertos.

Ofrendas de flores fueron dispuestas al pie de los salones de masaje en los que Robert Aaron Long, un hombre blanco de 21 años, abrió fuego el martes y mató a ocho personas, la mayoría de ellas mujeres asiáticas.

“La supremacía blanca nos está matando, literalmente”, denunció el miércoles Stephanie Cho, directora ejecutiva de la ONG Asian Americans Advancing Justice, en Atlanta.

“La violencia contra las comunidades asiáticas ha pasado desapercibida... durante muchos años”, añadió, al rechazar fuertemente las declaraciones del agresor sobre el supuesto móvil pasional de la masacre.

