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El presidente estadounidense Donald Trump interviene durante una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump interviene durante una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes a la AFP que ya no quedaban “puntos conflictivos” por resolver para lograr un acuerdo de paz con Irán y añadió que el pacto estaba “muy cerca”.

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