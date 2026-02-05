Escuchar
(2 min)
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (Fotos de Angela WEISS / Javier SORIANO / AFP)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (Fotos de Angela WEISS / Javier SORIANO / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (Fotos de Angela WEISS / Javier SORIANO / AFP)
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz. (Fotos de Angela WEISS / Javier SORIANO / AFP)
Por Agencia EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, dijo este jueves que la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York supone “un mensaje de esperanza” frente a las políticas de “deportación masiva, de dolor y odio” del presidente, Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia
Actualidad

El mundo sin frenos nucleares: qué cambia tras el fin del último acuerdo entre EE.UU. y Rusia

Yolanda Díaz ve a Zohran Mamdani como símbolo de “esperanza” frente al “dolor” de Trump
EEUU

Yolanda Díaz ve a Zohran Mamdani como símbolo de “esperanza” frente al “dolor” de Trump

Casa Blanca insiste en que Estados Unidos y Cuba están negociando y exige prudencia a La Habana
EEUU

Casa Blanca insiste en que Estados Unidos y Cuba están negociando y exige prudencia a La Habana