YouTube: Candidata al Congreso de EE.UU. cuenta su historia de abuso sexual

La candidata demócrata al Congreso de Estados Unidos por Chicago, Sol Flores, compartió un nuevo video de campaña en YouTube en el que cuenta que sufrió abusos sexuales cuando era una niña.

Flores, hija de inmigrantes puertorriqueños y directora de La Casa Norte, una organización que ayuda a jóvenes de bajos recursos e indigentes en Chicago, contó en el clip de YouTube que los abusos fueron perpetrados por "un hombre que vivía en su casa".

"Muchas veces en la comunidad latina este tipo de abuso se esconde bajo la alfombra. Con frecuencia, no se cree a las niñas", dijo a Univisión Noticias. "Queremos que la gente sepa que ya no somos solo víctimas. De hecho, somos sobrevivientes. Hay cosas terribles que pueden sucedernos, pero esas cosas no nos definen".

En el clip de YouTube, la candidata narra cómo decidió construir un pequeño baul que le servía como alarma durante las noches y le permitía evitar que aquel hombre pudiera abusar de ella.

Es la primera vez que Flores se postulará a un cargo político. Además, su video de YouTube, que dura unos 40 segundos, será emitido durante la transmisión de los Premios Óscar, el 4 de marzo.

También se puede encontrar la versión completa del video, de 5 minutos de duración, en YouTube.