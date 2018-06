Miembros de la policía de Arizona, Estados Unidos, fueron puestos en licencia administrativa luego de que se diera a conocer una denuncia de brutalidad policial contra un hombre desarmado y se difundiese un video del hecho registrado por una cámara de seguridad.

Según señalan los medios locales, las autoridades llegaron al condominio respondiendo un llamado al 911 por parte de una mujer que aseguraba que su ex pareja intentaba ingresar a su departamento.

Al llegar al lugar, la policía de Mesa intervino y exigió a Erick Reyes, de 20 años y ex novio de la mujer, y a Robert Johnson, un amigo que lo acompañaba, que se sentarán en el suelo.

Como se observa en el video, Reyes obedeció a la orden de las autoridades, mientras que Johnson continuó su camino hacia el ascensor del edificio, lo que llevó a forcejeos y la posterior golpiza por parte de los oficiales.

Las imágenes difundidas muestran claramente el momento en el que los policías golpean en el rostro y torso a Johnson hasta doblegarlo y tirarlo al suelo.

"No se resistía", dijo Benjamin Taylor, abogado del agredido, "estuvo desarmado y luego simplemente atacaron".



"No importa la edad, la raza y el sexo que tenga, la policía no debería estar atacando y lastimando a las personas cuando están allí para servir y proteger, añadió.

Por su parte, la Asociación de Policías de Mesa aseguró que Johnson "no cumplió [con las ordenes] y se resistió físicamente” lo que desembocó en lo que ellos consideran “una detención legal".

“Esto de ninguna manera representa todo el trabajo que se realiza todos los días”, aclaró el jefe de policía de Mesa, Ramón Batista. "Son seres humanos y ciertamente a primera vista, esto parece un error".

Tras la detención, Robert Johnson fue acusado de conducta desordenada y obstrucción, mientras que Erick Reyes recibió cargos de conducta desordenada, violencia doméstica y parafernalia.